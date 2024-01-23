Amazon оштрафували у Франції за незаконне стеження за співробітниками

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Компанія Amazon має сплатити штраф у розмірі була 32 млн євро за "надмірне" стеження за своїми працівниками, оскільки французький наглядовий орган з питань захисту даних (CNIL) визнав дії технологічного гіганта незаконними.

Про це повідомляє BBC.

Французький регулятор заявив, що компанія Amazon France Logistique, яка управляє складами, відстежувала діяльність своїх працівників настільки точно, що навіть вимагала від них пояснень за кожну перерву.

Згідно з розслідуванням CNIL виявив, що на складах компанії працювала система з трьома оповіщеннями для моніторингу діяльності працівників. Саме її регулятор визнав незаконною.

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Зазначається, що одне сповіщення спрацьовувало, якщо товар сканувався занадто швидко або менш ніж через 1,25 секунди після сканування попереднього, що збільшувало ризик помилки. Інше сигналізувало про перерви в 10 хвилин або більше, а третє відстежувало перерви від однієї до 10 хвилин.

Крім того, CNIL також поставив під сумнів, навіщо Amazon потрібно було зберігати дані працівників протягом 31 дня.

У відповідь на результати представники Amazon заявив, що категорично не згодні з висновками CNIL, які фактично не відповідають дійсності, і залишаємо за собою право подати апеляцію.

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Нагадаємо:

Корпорація Amazon оголосила про скорочення кількох сотень робочих місць у своєму підрозділі голосових помічників Alexa, посилаючись на зміну бізнес-пріоритетів і більшу увагу до штучного інтелекту.