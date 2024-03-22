В Одессе и Одесском районе пришлось ввести экстренные отключения света - ДТЭК

В Одессе и Одесском районе вынужденно будут применять экстренные отключения электроэнергии.

Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.

"Графики отключений пока применять невозможно. Причина: значительные масштабы повреждений после утреннего обстрела", - пояснили в компании.

В ДТЭК добавили, что энергетики делают все возможное, чтобы вернуть свет в дома украинцев, но для стабилизации энергосистемы Одесской области нужно больше времени.

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Напоминаем:

В результате ракетных ударов россиян по объектам энергосистемы Украины в ряде областей Украины вводились аварийные отключения электроэнергии.

Впоследствии "Укрэнерго" дало команду на включение бытовых потребителей во всех областях Украины, кроме Харьковской, Одесской, Хмельницкой и Днепропетровской.

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