В Одессе и Одесском районе пришлось ввести экстренные отключения света - ДТЭК
Пятница, 22 марта 2024, 19:16 -
В Одессе и Одесском районе вынужденно будут применять экстренные отключения электроэнергии.
Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.
"Графики отключений пока применять невозможно. Причина: значительные масштабы повреждений после утреннего обстрела", - пояснили в компании.
В ДТЭК добавили, что энергетики делают все возможное, чтобы вернуть свет в дома украинцев, но для стабилизации энергосистемы Одесской области нужно больше времени.
Реклама:
Напоминаем:
В результате ракетных ударов россиян по объектам энергосистемы Украины в ряде областей Украины вводились аварийные отключения электроэнергии.
Впоследствии "Укрэнерго" дало команду на включение бытовых потребителей во всех областях Украины, кроме Харьковской, Одесской, Хмельницкой и Днепропетровской.
Реклама:
Реклама: