Из-за обесточивания под землей более 1000 шахтеров, ведется эвакуация
Ночью во время масштабной атаки врага угледобывающие предприятия Днепропетровской области остались без питания. В тот момент 1060 шахтеров находились на рабочих местах.
Об этом сообщает Минэнерго и ДТЭК.
"Без света ряд шахт в Донецкой и Днепропетровской областях. Под землей - более 1000 человек. Угрозы жизни нет", - говорится в сообщении Минэнерго.
По сообщениям ДТЭК, был введен план ликвидации чрезвычайной ситуации: привлечены резервные источники питания и началась эвакуация горняков на поверхность.
Все горняки после эвакуации проходят медицинское обследование. Пострадавших нет.
Напомним:
В результате ракетной атаки 22 марта есть попадание по крупнейшей ГЭС Украины – ДнепроГЭС в Запорожье. Угрозы прорыва нет, ситуация на дамбе станции контролируемая.
В "Укргидроэнерго" сообщили о двух прямых попаданиях в ДнепроГЭС, что в Запорожье, – в ГЭС-1 и ГЭС-2. Пока неизвестно, удастся ли восстановить последнюю, ведь она получила серьезные повреждения.
В результате ракетных ударов россиян по объектам энергосистемы Украины в ряде областей Украины вводятся аварийные отключения электроэнергии.