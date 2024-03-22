Из-за обесточивания под землей более 1000 шахтеров, ведется эвакуация

Ночью во время масштабной атаки врага угледобывающие предприятия Днепропетровской области остались без питания. В тот момент 1060 шахтеров находились на рабочих местах.

Об этом сообщает Минэнерго и ДТЭК.

"Без света ряд шахт в Донецкой и Днепропетровской областях. Под землей - более 1000 человек. Угрозы жизни нет", - говорится в сообщении Минэнерго.

По сообщениям ДТЭК, был введен план ликвидации чрезвычайной ситуации: привлечены резервные источники питания и началась эвакуация горняков на поверхность.

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Все горняки после эвакуации проходят медицинское обследование. Пострадавших нет.

Напомним:

В результате ракетной атаки 22 марта есть попадание по крупнейшей ГЭС Украины – ДнепроГЭС в Запорожье. Угрозы прорыва нет, ситуация на дамбе станции контролируемая.

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В "Укргидроэнерго" сообщили о двух прямых попаданиях в ДнепроГЭС, что в Запорожье, – в ГЭС-1 и ГЭС-2. Пока неизвестно, удастся ли восстановить последнюю, ведь она получила серьезные повреждения.

В результате ракетных ударов россиян по объектам энергосистемы Украины в ряде областей Украины вводятся аварийные отключения электроэнергии.