Китай угрожает Украине из-за внесения компаний страны в список "спонсоров войны" - Reuters
Китайский посол сообщил о негативных последствиях для двусторонних отношений практики внесения китайских компаний в перечень спонсоров войны.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.
НАПК внесла 14 китайских компаний в список "международных спонсоров войны". Китай имеет наибольшее количество компаний в этом списке среди всех стран мира.
В частности в список входят такие гиганты как:
- Alibaba Group;
- Xiaomi Corporation;
- Китайская национальная морская нефтяная корпорация;
- Китайская корпорация строительства железных дорог.
Собеседник Reuters добавил, что в результате Китай не выдвинул никаких условий или "временных рамок" для Украины, а просто высказал свою точку зрения относительно списка.
Другой источник предположил, что Пекин может связывать этот вопрос с китайскими закупками украинского зерна. Китай в 2023 году стал вторым импортером украинской агропродукции среди всех стран мира, общая сумма закупок составила 2,22 млрд долл.
Согласно правительственным данным, через новый черноморский судоходный коридор, созданный Киевом в августе прошлого года, около 30% морского экспорта Украины, включая продукты питания, металлы и руду, было отправлено в Китай.
Напомним:
В августе 2023 года Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) внесло китайскую группу компаний Alibaba Group Holding Limited в перечень международных спонсоров войны.
В апреле 2023 года Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) внесло китайскую корпорацию Xiaomi в перечень международных спонсоров войны.