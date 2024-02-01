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Китай угрожает Украине из-за внесения компаний страны в список "спонсоров войны" - Reuters

Четверг, 1 февраля 2024, 13:55 - Экономическая правда
 
Getty Images

Китайский посол сообщил о негативных последствиях для двусторонних отношений практики внесения китайских компаний в перечень спонсоров войны.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.

НАПК внесла 14 китайских компаний в список "международных спонсоров войны". Китай имеет наибольшее количество компаний в этом списке среди всех стран мира.

В частности в список входят такие гиганты как: 

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  • Alibaba Group;
  • Xiaomi Corporation;
  • Китайская национальная морская нефтяная корпорация;
  • Китайская корпорация строительства железных дорог.

Собеседник Reuters добавил, что в результате Китай не выдвинул никаких условий или "временных рамок" для Украины, а просто высказал свою точку зрения относительно списка.

Другой источник предположил, что Пекин может связывать этот вопрос с китайскими закупками украинского зерна. Китай в 2023 году стал вторым импортером украинской агропродукции среди всех стран мира, общая сумма закупок составила 2,22 млрд долл.

Согласно правительственным данным, через новый черноморский судоходный коридор, созданный Киевом в августе прошлого года, около 30% морского экспорта Украины, включая продукты питания, металлы и руду, было отправлено в Китай.

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Напомним:

В августе 2023 года Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) внесло китайскую группу компаний Alibaba Group Holding Limited в перечень международных спонсоров войны.

В апреле 2023 года Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) внесло китайскую корпорацию Xiaomi в перечень международных спонсоров войны.

Китай Украина война
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