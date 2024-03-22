Потребности в отключениях электроэнергии по всей стране нет – Шмыгаль
В результате ракетной атаки наблюдаются проблемы с электроснабжением в некоторых областях. В целом ситуация в энергетике контролируемая, потребности в отключениях по всей стране нет.
Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль написал в Telegram.
По его словам, спасатели и энергетики уже работают, чтобы оперативно вернуть свет.
"Враг этим утром атаковал ряд регионов с применением различных типов ракет и дронов. Также в результате террористической атаки РФ повреждена гражданская инфраструктура. Есть раненые и погибшие. Глубокие соболезнования.
Украина нуждается в большем количестве оружия и больше систем ПВО для защиты людей. А Россия нуждается в большем количестве санкций и большей изоляции. Война должна стать неподъемным бременем для агрессора", - добавил он.
Напомним:
В результате ракетной атаки 22 марта есть попадание по крупнейшей ГЭС Украины – ДнепроГЭС в Запорожье. Угрозы прорыва нет, ситуация на дамбе станции контролируемая.
В "Укргидроэнерго" сообщили о двух прямых попаданиях в ДнепроГЭС, что в Запорожье, – в ГЭС-1 и ГЭС-2. Пока неизвестно, удастся ли восстановить последнюю, ведь она получила серьезные повреждения.
В результате ракетных ударов россиян по объектам энергосистемы Украины в ряде областей Украины вводятся аварийные отключения электроэнергии.
Экономическая правда