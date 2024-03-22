Потребности в отключениях электроэнергии по всей стране нет – Шмыгаль

В результате ракетной атаки наблюдаются проблемы с электроснабжением в некоторых областях. В целом ситуация в энергетике контролируемая, потребности в отключениях по всей стране нет.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль написал в Telegram.

По его словам, спасатели и энергетики уже работают, чтобы оперативно вернуть свет.

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"Враг этим утром атаковал ряд регионов с применением различных типов ракет и дронов. Также в результате террористической атаки РФ повреждена гражданская инфраструктура. Есть раненые и погибшие. Глубокие соболезнования.

Украина нуждается в большем количестве оружия и больше систем ПВО для защиты людей. А Россия нуждается в большем количестве санкций и большей изоляции. Война должна стать неподъемным бременем для агрессора", - добавил он.

Напомним:

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В результате ракетной атаки 22 марта есть попадание по крупнейшей ГЭС Украины – ДнепроГЭС в Запорожье. Угрозы прорыва нет, ситуация на дамбе станции контролируемая.

В "Укргидроэнерго" сообщили о двух прямых попаданиях в ДнепроГЭС, что в Запорожье, – в ГЭС-1 и ГЭС-2. Пока неизвестно, удастся ли восстановить последнюю, ведь она получила серьезные повреждения.

В результате ракетных ударов россиян по объектам энергосистемы Украины в ряде областей Украины вводятся аварийные отключения электроэнергии.

Экономическая правда