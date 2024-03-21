В Украине впервые провели электронное собрание акционеров

20 марта 2024 года было проведено первое в Украине собрание акционеров в электронном формате.

Об этом сообщил Национальный депозитарий (НДУ).

Собрание провело частное акционерное общество "Шубиноставское", которое входит в агрохолдинг "МХП" Юрия Косюка. Согласно повестке дня акционеры голосовали за решение о предоставлении согласия на совершение предприятием крупных сделок.

До пандемии в Украине общее собрание акционеров в Украине проводилось только в очном формате - владельцы долей собирались в установленном месте, где с помощью бюллетеней голосовали за те или иные решения. Но сначала из-за карантина, а с февраля 2022 года из-за военного положения, этот формат заменили исключительно на дистанционный.

Реклама:

Последний предусматривает, что владелец доли в капитале компании получает на электронную почту документы, которые самостоятельно распечатывает, заполняет и отправляет в депозитарное учреждение, а то в свою очередь - в НДУ. Верификация (подтверждение наличия кворума, правильности заполнения бюллетеней и установления количества голосов по каждому из вопросов) занимает до 10 дней.

В отличие от дистанционной формы, электронный формат предусматривает проведение общего собрания фактически день в день. Как именно это происходит ЭП объяснил член Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) Максим Либанов.

Сначала акционер авторизуется в разработанной НДУ электронной системе "Велетень". В формате, который похож на заполнение декларации госслужащими, он отдает свои голоса за те или иные решения и отправляет сформированный документ в НДУ. Последний в течение одного дня формирует протокол общего собрания.

Реклама:

"Это более быстрый, технологичный и более защищенный формат проведения общего собрания, чем дистанционный. Исключается любой человеческий фактор, который только замедлял этот процесс, ведь требовал ручного подсчета голосов. Теперь все делает электронная система", - добавил Либанов.

Электронный формат проведения общего собрания, как и дистанционный не бесплатный - что за одну, что за вторую услугу эмитентам придется заплатить примерно 10 тыс грн.

Воспользоваться услугой могут любые акционерные общества, кроме корпоративных инвестиционных фондов, а также общества с ограниченной ответственностью, которые перевели учет своих долей в НДУ.