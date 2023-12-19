ЕБРР увеличил капитал на 4 миллиарда евро для продолжения поддержки Украины

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Руководители Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) приняли решение об увеличении капитала банка на 4 миллиарда евро, доведя его до 34 миллиардов евро.

Об этом говорится в заявлении ЕБРР.

"Дополнительный капитал будет использован для обеспечения значительных и стабильных инвестиций в реальный сектор экономики Украины как в военное время, так и в период восстановления, а также для поддержки приоритетов ЕБРР во всех странах, где он работает. ЕБРР уже направил в Украину более 3 млрд евро с момента вторжения России в страну в феврале 2022 года.

Этот шаг соответствует рекомендации, представленной Советом директоров ЕБРР в ноябре 2023 года, и завершает процесс увеличения уставного капитала ЕБРР. Увеличение капитала вступит в силу 31 декабря 2024 года", - пояснили в банке.

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Отмечается, что это уже третье увеличение капитала в истории ЕБРР после аналогичных решений, принятых в 1996 и 2010 годах.

Оно следует за признанием руководителями ЕБРР в мае 2023 года, что поддержка Украины должна быть самым высоким приоритетом банка - сейчас и в будущем, - одновременно обеспечивая ему возможность продолжать реализацию своих стратегических приоритетов во всех регионах, добавили в ЕБРР.

Напомним:

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В ноябре Совет директоров ЕБРР рекомендовал управляющим банка утвердить оплаченное увеличение капитала на 4 млрд евро "с целью обеспечения значительного и стабильного объема инвестиций в Украину сейчас и в будущем".

Экономическая правда