ЕБРР в прошлом году предоставил Украине рекордные 2,1 миллиарда евро: на какие проекты выделяют средства

Европейский банк реконструкции и развития в 2023 году предоставил Украине рекордные 2,1 миллиарда евро.

Об этом сообщает пресс-служба ЕБРР.

В 2022 году ЕБРР предоставил Украине 1,7 млрд евро и уже в октябре 2023 года превысил свою цель инвестировать 3 млрд евро в Украину в течение 2022-23 годов.

Также в прошлом году управляющие финучреждения приняли решение увеличить оплаченный капитал Банка на 4 млрд евро до 34 млрд евро с целью оказания дальнейшей поддержки Украине.

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"Инвестиции в Украину во время войны планируется продолжать на уровне около €1,5 млрд в год, при этом увеличение капитала дает возможность удвоить этот объем, когда наступит время для восстановления", - добавили в пресс-службе организации.

С начала большой войны ЕБРР также удалось мобилизовать для Украины около 1,6 млрд евро донорских средств, включая нефинансируемые гарантии. Почти половину донорских ресурсов предоставил ЕС, значительные взносы также сделали отдельные доноры, в том числе Канада, Норвегия, Испания и Нидерланды.

"Приближается уже третий год войны в Украине. ЕБРР продолжает поддерживать экономику и народ страны в эти сложные времена. Обеспечение дальнейшего функционирования частных компаний и критической инфраструктуры является чрезвычайно важным для способности страны вести войну и готовиться к восстановлению. Благодаря поддержке своих акционеров ЕБРР сможет и в дальнейшем активно инвестировать и поддерживать Украину", - сказала Президент ЕБРР Одиль Рено-Басо.

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ЕБРР сейчас имеет 5 приоритетных сфер инвестиций в Украине: энергетическая безопасность, жизненно важная инфраструктура, продовольственная безопасность, торговля и поддержка частного сектора.

Напоминаем:

Главный экономист Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Беата Яворчик считает, что Украина нуждается в финансовой, а также военной поддержке для того, чтобы предотвратить то, чтобы правительство в Киеве не прибегало к "печати денег", чтобы удержать экономику на плаву.