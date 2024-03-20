Николаевский глиноземный завод Дерипаски перешел в управление ФГИУ

фото: фгиу

Фонд госимущества заявил о завершении национализации очередного актива российского олигарха Олега Дерипаски - ООО "Николаевский глиноземный завод".

Об этом сообщает пресс-служба ФГИУ.

"С сегодняшнего дня единственным учредителем предприятия является Фонд государственного имущества Украины", - говорится в заявлении.

В ФГИУ напомнили, что Дерипаска контролировал Николаевский глиноземный завод, начиная с 2000-х годов. Предприятие является одним из крупнейших в Европе цветной металлургии, которое начиная с 2022 года не работало.

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Напомним:

По ходатайству Офиса Генерального прокурора арестовано 32 млн грн крупнейшего в Украине производителя металлургического глинозема и гидроксида алюминия Николаевского глиноземного завода, владельцем которого является подсанкционный российский олигарх Дерипаска.

В 2022 году сообщалось, что это предприятие из собственности российского олигарха Олега Дерипаски суд передал в управление АРМА.

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Экономическая правда