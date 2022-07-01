Суд арестовал деньги и корпоративные права на Николаевский глиноземный завод Дерипаски

Суд арестовал корпоративные права и деньги на счетах Николаевского глиноземного завода, входящего в группу "РусАл" российского олигарха Олега Дерипаска.

Об этом пишет Liga.net со ссылкой на данные судебного реестра.

Соответствующее постановление Перечинского райсуда Закарпатской области датировано 30 марта 2022 года, 31 мая его утвердил Закарпатский апелляционный суд.

При этом были арестованы деньги на счетах завода в Ощадбанке, Райффайзен Банке, МР Банке.

"Как говорится в тексте судебного решения, аресты наложены в рамках уголовного производства по уклонению от уплаты налогов и растрате имущества в особо крупных размерах менеджментом завода. Досудебное расследование с 25 марта осуществляет Национальная полиция.

Общая сумма финансовых и хозяйственных операций, вызывающих сомнения у следователей, составляет более 200 млн. грн. В материалах стражей порядка утверждается, что имели место факты занижения налоговых обязательств, завышение суммы бюджетного возмещения НДС, завышение налогового кредита", - пишет издание.

Николаевский глиноземный завод – одно из крупнейших в Европе предприятий по добыче сырья для цветной металлургии, в том числе для производства алюминия.

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Завод входит в группу "РусАл", а продукцию преимущественно отправляет на экспорт, в частности для заводов российского олигарха Дерипаски. В 2021 году предприятие экспортировало продукции на 6,5-7 млрд. грн. Выручка составила 7 млрд грн, активы оценивались в 7,4 млрд грн.

Украина в 2016 году ввела санкции против компаний Дерипаски ОК "Русал" и связанной с ней кипрской Judson Trading Limited.

В 2017 году Николаевский глиноземный завод сообщил, что Русал продал МГЗ сырьевому трейдеру Glencore (Швейцария). Но в 2018 году стало известно, что Олег Дерипаска оставил контроль над заводом, сообщает Liga.net.

В марте 2022 года в "РусАле" заявили, что временно прекратили производство на Николаевском глиноземном заводе.

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Экономическая правда