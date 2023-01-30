Суд арестовал 32 миллиона Николаевского глиноземного завода Дерипаски
По ходатайству Офиса Генерального прокурора арестовано 32 млн грн крупнейшего в Украине производителя металлургического глинозема и гидроксида алюминия, владельцем которого является подсанкционный российский олигарх.
Об этом сообщила пресс-служба ОГП.
В Офисе генпрокурора не указывают, о каком предприятии идет речь, но из открытых источников известно, что таким производителем является Николаевский глиноземный завод.
В 2022 году сообщалось, что это предприятие из собственности российского олигарха Олега Дерипаски суд передал в управление АРМА.
"Ранее по ходатайствам прокуроров было арестовано имущество этого предприятия - 12 земельных участков, комплекс морского порта, квартиры, админздания, производственные цеха, 46 транспортных средств, 240 единиц специальной техники.
На сегодняшний день общая стоимость арестованных активов превышает 1 млрд грн", - говорится в сообщении.
По данным следствия, в 2000 году это предприятие было приватизировано холдингом, который принадлежит Дерипаске. Сейчас он находится под санкциями США и ЕС.
"Основаниями для их применения стало отмывание денег в интересах президента государства-агрессора.
Российский холдинг является одним из крупнейших в мире производителей алюминия. Группа компаний, которые в него входят, продолжает обеспечивать потребности оборонно-промышленного комплекса РФ, поставляя собственную продукцию для производства военных ракетных комплексов и другого оружия", - добавляют в ОГП.
Напомним:
Министерство юстиции подало иск в Высший антикоррупционный суд (ВАКС) по применению санкций о взыскании активов одного из самых богатых российских олигархов Олега Дерипаски в доход государства.
Экономическая правда