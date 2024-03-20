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В Україні збільшать штат суддів ВАКС на 60% та планують боротися з відмиванням грошей

Середа, 20 березня 2024, 18:35 - Артур Крижний

У рамках плану Ukraine Facility з 2024 по 2027 роки в Україні розпочнуть реформи, спрямовані на посилення основних антикорупційних інституцій та підвищення загальної ефективності антикорупційної боротьби. Крім того, буде створено єдиний реєстр банківських рахунків задля запобігання відмиванню коштів.

Про це йдеться у плані для Ukraine Facility.

Перша реформа спрямована на посилення основних антикорупційних установ в Україні. Для підвищення інституційної спроможності антикорупційних установ реформа передбачає такі кроки:

  • Збільшення штату САП до 15% від чисельності НАБУ (до 3 кварталу 2024 року).
  • Збільшення штату суддів ВАКС на 60% та апарату суду на 40% (до 1 кварталу 2025 року).
  • Проведення конкурсу на посаду нового голови НАЗК. (буде впроваджено до кінця 2 кварталу 2024 року).

Інша реформа у межах цієї програми націлена на запобігання відмиванню коштів. 

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Основні кроки реформи:

  • Створення єдиного реєстру банківських рахунків:
    • Буде ухвалено наказ про створення міжвідомчої робочої групи із впровадження реєстру.
    • Розроблено та впроваджено необхідне ІТ-забезпечення.
    • Набудуть чинності нормативно-правові акти, необхідні для створення єдиного реєстру банківських рахунків фізичних та юридичних осіб відповідно до стандартів ЄС.
    • Буде придбано та почне функціонувати необхідне програмне та апаратне забезпечення.
  • Узгодження законодавства у сфері віртуальних активів з acquis ЄС:
    • Набудуть чинності необхідні законодавчі акти щодо запровадження регулювання ринку віртуальних активів.
    • Буде визначено режим оподаткування операцій з віртуальними активами.
    • Буде забезпечено регулювання суспільних відносин, пов’язаних з емісією, публічною пропозицією, допуском до торгів та оборотом віртуальних активів.

Реформа відповідає рекомендаціям ЄС та буде впроваджена до кінця 4 кварталу 2025 року.

ЄС Україна
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