Кабмін планує відновити конкурси на держпосади

План реформ в Україні Ukraine Facility на 2024-2027 роки, від виконання якого залежить отримання 50 млрд євро від ЄС, передбачає, зокрема, реформу системи оплати праці держслужюовців та поступове відновлення конкурсів на державні посади.

Про це йдеться у плані для Ukraine Facility.

"Ефективне державне управління є запорукою виконання Плану. Україні потрібна інституційна спроможність, щоб реалізувати заплановані реформи та залучати великі об’єми інвестицій", - йдеться у презентації.

Так, план передбачає:

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створення справедливої системи оплати праці державних службовців

прозору процедуру відбору спеціалістів на посади

цифровізація управління державною службою та людськими ресурсами

Як заявляють в уряді, очікуваний ефект - професійна державна служба без "кумівства" та корупції.

Реформа системи оплати праці державних службовців

Згідно з планом, мають бути внесені зміни до ЗУ "Про державну службу", спрямовані на запровадження єдиних підходів до оплати праці на основі класифікації посад, зокрема шляхом:

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впровадження оплати праці на основі класифікації посад за функціональними напрямками;

поділ заробітної плати на сталу або гарантовану частину (не менше 70%) і варіативну (не більше 30%);

зниження надбавки за вислугу років з 50% до 30%.

Дедлайн - перший квартал 2025 року.

Процедура відбору на державну службу

Третій квартал 2025 року - дедлайн для прийняття законодавства про удосконалення порядку проходження та припинення державної служби, а також впровадження процедури добору на основі професійних компетентностей.

В уряді заявляють, що планується підключення всіх міністерств, ЦОВВ та інших держустанов до інформаційної системи управління людськими ресурсами (HRMIS). А також - відновлення роботи Єдиного порталу вакансій державної служби з можливістю генерувати статистку за всіма вакансіями (перший квартал 2026 року).

Крім цього, заплановане поступове відновлення конкурсів на державні посади (з початком воєнного стану уряд дозволив не проводити конкурси на певні посади), дедлайн - третій квартал 2026 року.

Спочатку конкурси відновлять для категорії А (керівники центральних органів виконавчої влади (ЦОВВ), державний секретар Кабміну та його заступники тощо), потім - Б (керівники структурних підрозділів та їх заступники) та В (різного рівня спеціалісти держорганів).

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Нагадаємо:

18 березня уряд затвердив план Ukraine Facility, а вже 20 березня премʼєр-міністр Денис Шмигаль передав план президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн. Загалом План реформ України охоплює 15 сфер.

Економічна правда