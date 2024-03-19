Количество резидентов в "Дія.City" достигло 900 компаний

За последние две недели к пространству для IT-компаний присоединилось 5 компаний.

Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации.

Среди таких компаний ИИ-стартап Beholder, производитель БпЛА, авиационных систем и военного оборудования Ukrspecsystems, американская компания Silvaco, студия веб-дизайна Habitat и создатель видеоигр Kava Gaming.

В Минцифре также привели детальное описание "новичков":

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Beholder - украинский ИИ-стартап, который разрабатывает набор нейросетей для поиска полезных ископаемых. В Минцифре сообщают, что неделю назад они привлекли почти 1 млн долл инвестиций от европейского фонда InnoEnergy с фокусом на энергетику.

Ukrspecsystems - производитель БпЛА, авиационных систем и военного оборудования. В свои разработки компания интегрирует ИИ.

Silvaco - американская компания, которая предоставляет инструменты автоматизации электронных схем для полупроводников. Компания присутствует, в частности, в Северной Америке, Европе, Японии и Азии.

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Habitat - студия, занимающаяся веб- и графическим дизайном, а также разработкой брендов.

Kava Gaming - компания, работающая над созданием видеоигр. В их портфеле - более 700 запущенных проектов и более 3 тысяч закрытых заказов.

Напомним:

По итогам прошлого года резиденты "Дія.City" уплатили в бюджет 8,5 миллиарда гривен налогов, по сравнению с 4 миллиардами в 2022 году.

Национальная стратегия доходов на 2024-2030 годы, которую Кабмин одобрил в конце декабря 2023 года, не создаст основу для пересмотра режимов налогообложения пространства для IT-компаний Дія.City.

Экономическая правда.