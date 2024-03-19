"Укрнафта" унифицировала цены на топливо с АЗС Glusco

ПАО "Укрнафта" расширила свой ценник на топливо на станции бывшей сети АЗС Glusco, которую взяла накануне под свой контроль.

Об этом сообщает enkorr со ссылкой на данные мониторинга Консалтинговой группы "А-95".

Отныне, дизельное топливо в сети "Укрнафты" и на станциях, которые пока еще работают под брендом U.GO, стоит 52,40 гривны за литр. Стоимость бензина А-95 установлена на уровне 51,40 гривны за литр.

Ранее цены в сетях "Укрнафты" и U.GO находились примерно в одном ценовом диапазоне с периодической разницей в 0,5-1 гривну в зависимости от вида топлива.

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Вместе с этим, стоимость автогаза в этих сетях пока не унифицирована: в "Укрнафты" - 27,40 грн/л, в бывших Glusco - 27, 55 грн/л. Ожидается, что впоследствии будет унифицирован и фирменный стиль станций и другие стандарты.

Напомним:

В сентябре 2023 года Кабинет министров определил "Укрнафту" управляющим активами компании Glusco.

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ПАО "Укрнафта" осталась управителем арестованных активов Glusco, связываемой с Виктором Медведчуком, и активами российской "Татнефти", уплатив 21 млн грн в качестве гарантированных платежей.

Антимонопольный комитет предоставил ПАО "Укрнафта" разрешение на концентрацию активов арестованных АЗС Glusco.