Незадекларированное имущество: экс-глава столичного метро Брагинский заявил, что уволился по личному желанию

Экс-глава КП "Киевский метрополитен" Виктор Брагинский, который уволился после расследования журналистов о незадекларированном состоянии, заявил, что решение покинуть должность было личным.

Об этом он написал в своем Facebook.

"К сожалению, в последнее время вокруг метро было много манипуляций, порой откровенной лжи, что затрудняло нашу работу. Однако я знаю, что каждый работник этого предприятия профессионал и прилагает максимум усилий для обеспечения безопасности и комфорта пассажиров.

Сразу скажу, что решение уйти с должности начальника Киевского метрополитена является личным", - написал Брагинский.

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Также он заверил киевлян, что важные инфраструктурные проекты будут реализованы.

В частности, работы по восстановлению тоннеля на Демеевской продолжаются 24/7 для того, чтобы как можно скорее восстановить движение поездов на этом участке до конца лета этого года. Также в ближайшее время возобновится строительство метро на Виноградарь.

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В своем расследовании Bihus.Info разоблачили многочисленные нарушения в декларировании имущества Брагинского. В частности, журналисты нашли в декларациях родственников директора Киевского метрополитена несколько дорогих квартир и землю под Киевом.

Глава Киева Виталий Кличко после обнародования расследования сообщил, что начальник Киевского метрополитена, Виктор Брагинский, который находится на должности почти 10 лет, будет уволен.

Начальник коммунального предприятия "Киевский метрополитен" Виктор Брагинский 15 марта после расследования журналистов написал заявление на увольнение.