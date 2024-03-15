ДОТ уклав договори з 5 постачальниками на харчування для ЗСУ

Державний оператор тилу уклав договори з постачальниками для забезпечення Збройних сил України харчуванням по 13 секторам, які охоплюють всю Україну. Перші поставки очікуються вже з 1 квітня.

Про це повідомляє пресслужба ДОТ.

За результатами двох раундів збору комерційних пропозицій було обрано 5 постачальників, чия пропозиція була найбільш економічно вигідною.

"Черкаський м'ясокомбінат" постачатиме харчування в 4 сектори:

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Харківська, Донецька, Сумська, Луганська, Полтавська області. Ціна за комплект - 118,38 грн,

Черкаська, Кіровоградська, Вінницька, Київська області. Ціна за комплект -104,88 грн,

Запорізька, Дніпропетровська, Херсонська області. Ціна за комплект - 108,48 грн,

Дніпропетровська, Полтавська, Донецька, Запорізька області. Ціна за комплект - 111,72 грн.

"Буський консервний завод" постачатиме у 2 сектори:

Миколаївська, Херсонська, Одеська, Кіровоградська області. Ціна за комплект - 113,76 грн,

Волинська, Рівненська, Житомирська області. Ціна за комплект - 113,76 грн.

"Твій Хліб" постачатиме в 5 секторів:

Чернівецька, Івано-Франківська, Тернопільська області. Ціна за комплект - 109,62 грн,

Львівська, Івано-Франківська, Тернопільська області. Ціна за комплект - 109,62 грн,

Закарпатська, Львівська, Івано-Франківська області. Ціна за комплект - 111,24 грн,

Житомирська, Київська, Чернігівська, Вінницька, Черкаська області. Ціна за комплект - 104,94 грн,

Вінницька, Хмельницька, Житомирська, Київська області. Ціна за комплект - 104,94 грн.

"Фуд Гранд" постачатиме в сектор, який складається з Харківської, Донецької, Сумської, Луганської, Полтавської областями. Ціна за комплект - 118,38 грн.

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"Юг Прод Торг" постачатиме в сектор, який складається з Миколаївською, Херсонською, Одеською, Кіровоградською областями. Ціна за комплект - 119,70 грн.

Нагадаємо:

Закупівельна агенція Міноборони "Державний оператор тилу" уклала державні контракти на постачання харчування для ЗСУ за результатами першого раунду збору пропозицій, оголошеного минулого тижня.

Державний оператор тилу за три місяці роботи уклав 87 договорів на суму 12 мільярдів гривень, зокрема, на закупівлях вдалось заощадити 2,9 мільярда гривень бюджетних коштів.