Держоператор тилу за три місяці заощадив на закупівлях майже 3 мільярди

Державний оператор тилу за три місяці роботи уклав 87 договорів на суму 12 мільярдів гривень, зокрема, на закупівлях вдалось заощадити 2,9 мільярда гривень бюджетних коштів.

Про це повідомляє пресслужба ДОТ.

Загалом за три місяці роботи агенція оголосила 144 процедури на закупівлю товарів для ЗСУ. З них 95% було оголошено через електронну систему Prozorro. "5% складає процедура прямих договорів, яка була використана у разі доведення потреби, як нагальної, тобто такої, що через стислі строки не дозволяє провести процедуру з використанням Prozorro", – пояснили в ДОТ.

На 11 березня Державний оператор тилу уклав 87 договорів на суму 12 млрд грн (55 за напрямом речове забезпечення, 2 - на постачання одноразового посуду та 30 договорів за напрямом пально-мастильні матеріали)

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"Завдяки конкурентним торгам ДОТ вдалося зекономити 2,9 млрд грн порівняно з цінами до початку роботи Державного оператора тилу. По речовому забезпеченню економія склала 10%, а по паливо-мастильним матеріалам - 26%", – додали в агенції.

Загалом на початок березня постачальники доставили ЗСУ 52% товарів від закупленого обсягу. 23% товарів від укладених договорів на речове майно вже поставлено. Показник по паливо-мастильним матеріалам становить 72%. Перші поставки харчування очікуються з 1 квітня.

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Закупівельна агенція Міноборони "Державний оператор тилу" уклала державні контракти на постачання харчування для ЗСУ за результатами першого раунду збору пропозицій, оголошеного минулого тижня.