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Україна наздогнала РФ у виробництві аналогів "шахедів" - Камишін

Понеділок, 26 лютого 2024, 13:43 - Анастасія Жарикова

Україна наздогнала Росію в виробництві дронів-камікадзе - аналогів іранських дронів типу Shahed.

Про це заявив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін в ефірі національного телемарафону.

За його словами, українські зразки подібні на іранські  "і за кількістю вибухівки, яку вони несуть, і за дальністю дії, і за іншими технічними параметрами".

"На цей рік наші спроможності виробити такі дрони вже нічим не поступаються Росії", – сказав він.

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Міністр додав, що у виробництві інших зразків БпЛА наша держава також має успіх.

"Те, що на Росії вибухає — то все наше", - запевнив Камишін.

Нагадуємо:

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Міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін заявляв, що український оборонний сектор цьогоріч збільшиться у 6 разів.

Дрон українського виробництва, який вразив нафтобазу в Санкт-Петербурзі, перш ніж досягти цілі пролетів 1250 кілометрів. 

ВПК зброя виробництво
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