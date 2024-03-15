Понад 2600 IT-фахівців мають бронювання через Мінцифри, ще стільки ж – очікують погодження

В Україні станом на 15 березня через Мінцифри заброньовано понад 2600 ІТ-спеціалістів з близько 200 компаній.

Про це пише DOU із посиланням на дані Мінцифри.

Наразі ще близько 2600 спеціалістів перебувають на етапі погодження в Генштабі та Мінекономіки.

У січні цього року було заброньовано ​​3498 ІТ-спеціалістів. З них близько 1500 фахівців мали повторне бронювання, зазначає DOU.

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"Найпоширеніший шлях для компанії забронювати співробітників - отримати статус критично важливого для функціонування економіки підприємства. Його компанії надають на рік, а для продовження статусу потрібно ще раз подати необхідні документи.

Загалом критично важливими для економіки у Мінцифри визнали 368 ІТ-компаній", - йдеться у повідомленні.

За даними IT Ukraine Association, зараз в Україні є орієнтовно 346 тисяч айтівців.

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Економічна правда