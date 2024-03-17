Украина не будет продлевать контракт с "Газпромом" - Галущенко

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Министр энергетики Украины Герман Галущенко подтвердил, что Украина не собирается продлевать контракт на транзит газа с российским Газпромом.

Об этом он сообщил в эфире телемарафона.

"Я могу подтвердить, что мы не планируем заключать никаких дополнительных соглашений или пролонгировать действие этого соглашения", - сказал министр.

Галущенко также подчеркнул, что газотранспортная система Украины прошла стресс-тест и готова к жизни без транзита российского газа.

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Ранее еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон отмечала, что в 2024 году поставки СПГ в ЕС сократятся в том числе благодаря постепенному давлению на импортеров газа из РФ внутри союза.

При этом, Герман Галущенко не упоминал, будет ли возможно продолжение транспортировки газа из России в обход контрактов с "Газпромом", упомянув о том, что страны ЕС имеют успешный опыт быстрого отказа от российского газа:

"Есть инициатива ЕС RepowerEU, которая предусматривает, что к 2027 году европейские страны полностью избавятся от российского газа, не только трубопроводного, но и всего газа, включая СПГ", - сказал он.

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Напомним:

Ранее сообщалось, что Европейская Комиссия не намерена контактировать с Россией для продолжения транзита российского газа в европейские страны через ГТС Украины, зато будет принимать все необходимые меры для полного избавления от российского газа.