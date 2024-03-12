Україна знову передавала надлишки електроенергії до Польщі

В українській енергосистемі 11 березня знову виник профіцит електроенергії, надлишки передавали до Польщі.

Про це повідомляє пресслужба Міненерго.

"На запит НЕК "Укренерго" до суміжного оператора системи передачі надлишки передавалися до Польщі – сумарною величиною 1488 МВт*год (з 10:30 до 14:00 години)", - йдеться в повідомленні.

У відомстві зазначили, що на поточну добу дефіциту електроенергії не передбачається. У резерві – 9 одиниць генеруючого обладнання теплоелектростанцій, які будуть задіяні у разі потреби.

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Також планується комерційний імпорт та експорт електроенергії. Імпорт – обсягом 1691 МВт*год та експорт – до 6446 МВт*год.

Нагадуємо:

Через профіцит електроенергії НЕК "Укренерго" 10 березня знову застосував обмеження генерації з відновлювальної енергетики (ВДЕ) потужністю 2226 МВт.

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