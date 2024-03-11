В Україні через профіцит електроенергії знову обмежували "зелену" генерацію – Міненерго

Через профіцит електроенергії НЕК "Укренерго" 10 березня знову застосував обмеження генерації з відновлювальної енергетики (ВДЕ) потужністю 2226 МВт.

Про це повідомляє пресслужба міністерства енергетики.

Зазначається, що через сприятливі погодні умови та активне виробництво електроенергії сонячними станціями за командою диспетчера "Укренерго" 10 березня знову застосовувалося обмеження генерації ВДЕ з 9:31 до 16:30 потужністю 2226 МВт.

Наразі дефіциту електроенергії не передбачається. В аварійний ремонт виведено блок ТЕС. У резерві – 10 блоків і 2 корпуси теплоелектростанцій, які будуть задіяні у разі потреби. Планується комерційний імпорт та експорт електроенергії.

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Крім того, через відключення обладнання на підстанції 110 кВ на Львівщині знеструмились побутові споживачі одного населеного пункту.

На Запорізькій АЕС резервна лінія 330 кВ, яка живила станцію, лишається знеструмленою. Рівень води у ставку-охолоджувачі становить 15,54 м. Цього достатньо для забезпечення потреб станції.

Додається, що 11 березня прогнозується імпорт електроенергії – 2553 МВт-год. Також передбачається експорт до Польщі, Румунії, Словаччини, Молдови та Угорщини – до 5298 МВт-год.

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Економічна правда.