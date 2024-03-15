За неделю аграрии засеяли 60 тысяч гектар яровых культур

Украинские аграрии уже посеяли 128 тысяч гектар яровых культур. За неделю засеянные площади увеличились на 60 тысяч гектар.

Об этом сообщает пресс-служба Минагрополитики.

"Четырнадцать областей начали посевную яровых культур. По состоянию на 14 марта в Украине засеяно 128,1 тысячи га зерновых и зернобобовых культур. Из них - 12,9 тысячи га пшеницы, 69,6 тысячи га ячменя, 41,5 тысячи га гороха и 3,7 тысячи га овса", — говорится в сообщении.

Больше всего посеяли аграрии таких областей:

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в Одесской области - всего 43 тысяч га. Из них 1 тысяч га пшеницы, 23,3 тысячи га ячменя, 17,7 тысячи га гороха и 1 тысяч га овса;

в Николаевской области - 1,1 тысячи га пшеницы, 17,9 тысячи га ячменя, 12,6 тысячи га гороха и 0.5 овса;

в Тернопольской - 2,6 тысячи га пшеницы, 10,4 тысячи га ячменя и 1 тысяч га гороха;

в Днепропетровской области - 2,3 тысячи га пшеницы, 4,9 тысячи га ячменя и 1,69 тысячи га гороха;

в Винницкой области - 2,8 тысячи га пшеницы, 2,3 тысячи га ячменя и 2 тысяч га гороха;

в Хмельницкой области - 0,6 тысячи га пшеницы, 2,8 га ячменя, 0,2 тысячи га гороха и 0,4 овса.

Напомним:

По состоянию на 7 марта в Украине засеяно 68 тысяч га. Из них - 4,3 тысячи га пшеницы, 38,9 тысячи га ячменя, 23,3 тысячи га гороха и 1,5 тысячи га овса.

Потенциальный урожай в 2024 году оценивается на уровне 76,1 млн тонн зерновых и масличных. В то время как урожай 2023 года составил 82,6 млн тонн.

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