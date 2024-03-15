За неделю аграрии засеяли 60 тысяч гектар яровых культур
Украинские аграрии уже посеяли 128 тысяч гектар яровых культур. За неделю засеянные площади увеличились на 60 тысяч гектар.
Об этом сообщает пресс-служба Минагрополитики.
"Четырнадцать областей начали посевную яровых культур. По состоянию на 14 марта в Украине засеяно 128,1 тысячи га зерновых и зернобобовых культур. Из них - 12,9 тысячи га пшеницы, 69,6 тысячи га ячменя, 41,5 тысячи га гороха и 3,7 тысячи га овса", — говорится в сообщении.
Больше всего посеяли аграрии таких областей:
- в Одесской области - всего 43 тысяч га. Из них 1 тысяч га пшеницы, 23,3 тысячи га ячменя, 17,7 тысячи га гороха и 1 тысяч га овса;
- в Николаевской области - 1,1 тысячи га пшеницы, 17,9 тысячи га ячменя, 12,6 тысячи га гороха и 0.5 овса;
- в Тернопольской - 2,6 тысячи га пшеницы, 10,4 тысячи га ячменя и 1 тысяч га гороха;
- в Днепропетровской области - 2,3 тысячи га пшеницы, 4,9 тысячи га ячменя и 1,69 тысячи га гороха;
- в Винницкой области - 2,8 тысячи га пшеницы, 2,3 тысячи га ячменя и 2 тысяч га гороха;
- в Хмельницкой области - 0,6 тысячи га пшеницы, 2,8 га ячменя, 0,2 тысячи га гороха и 0,4 овса.
Напомним:
По состоянию на 7 марта в Украине засеяно 68 тысяч га. Из них - 4,3 тысячи га пшеницы, 38,9 тысячи га ячменя, 23,3 тысячи га гороха и 1,5 тысячи га овса.
Потенциальный урожай в 2024 году оценивается на уровне 76,1 млн тонн зерновых и масличных. В то время как урожай 2023 года составил 82,6 млн тонн.