Меньше пшеницы, ячменя и кукурузы: аграрии ожидают меньше урожая, чем в прошлом году

УЗА

Потенциальный урожай в 2024 году оценивается на уровне 76,1 млн тонн зерновых и масличных. В то время как урожай 2023 составил 82,6 млн тонн.

Об этом сообщает Украинская зерновая ассоциация (УЗА).

Так, текущий прогноз базируется на средних погодных условиях за последние 5 лет, поэтому улучшение или ухудшение данных условий весной и летом могут внести свои коррективы.

"Потенциальное снижение урожая в новом сезоне будет вызвано сокращением посевных площадей в основном под зерновыми культурами из-за неблагоприятной ценовой конъюнктуры на мировом рынке и сравнительно дорогой логистики экспорта", — говорится в сообщении.

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При таких условиях экспорт в новом сезоне 2024/2025 может составить около 43,7 млн т. В текущем сезоне по оценке УЗА экспорт зерновых и масличных может достичь 53,1 млн тонн при беспрепятственной работе украинского морского коридора и Дунайского пути.

Урожай пшеницы в 2024 году УЗА прогнозирует на уровне 20 млн. тонн (в 2023 – 22 млн. тонн). Потенциальный экспорт пшеницы в 2024/2025 может составить около 13 млн. тонн с учетом того, что в начале сезона переходные остатки составят 2,4 млн. тонн.

Урожай ячменя в 2024 году может составить 4,6 млн тонн (в 2023 – 5,8 млн тонн), а потенциальный экспорт в 2024/2025 можно ожидать на уровне около 2 млн тонн (в текущем сезоне экспорт ячменя прогнозируется на уровне 2,5 млн тонн).

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Ожидания по урожаю кукурузы в новом сезоне ухудшаются из-за потенциального сокращения посевных площадей под кукурузой.

"Аграрии несут убытки из-за слишком низких закупочных цен на нее, которые обусловлены снижением цены на мировом рынке. УЗА оценивает прогноз урожая кукурузы на уровне 26,3 млн тонн, что на 3 млн тонн меньше, чем в прошлом году - 29,6 млн тонн. При этом потенциальный экспорт может составить около 20,5 млн тонн (в текущем сезоне экспорт ожидается на уровне 26 млн. тонн)", — продолжили в ассоциации.

Урожай подсолнечника в 2024 году можно ожидать на уровне 13,7 млн тонн (в 2023 – 14,2 млн тонн). Потенциальный экспорт может составить до 250 тыс. тонн (в текущем сезоне ожидания 0,4 млн. тонн), в то время как переработка подсолнечника на масло может достичь почти 13,6 млн. тонн. В этом сезоне переработка составит 13,5 млн тонн.

В 2024 году урожай рапса можно ожидать на уровне 4,2 млн тонн (в 2023 чуть более 4,3 млн тонн), при этом экспорт в 2024/2025 может составить, как и в текущем сезоне, – 3,6 млн тонн.

Что касается сои, то это едва ли не единственная культура, под которой аграрии могут увеличить площади в силу ее доходности в этом году. Урожай сои можно ожидать в 2024 году на уровне 5,5 млн. тонн (в 2023 – 4,9 млн. тонн). Потенциальный экспорт в 2024/2025 может составить 4 млн тонн (в текущем сезоне ожидается на уровне 3,3 млн тонн).

Напомним:

Украинские аграрии будут уменьшать посевы кукурузы из-за низких цен на эту культуру и подсолнечника в этом сезоне.