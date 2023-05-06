Мировой инвестгигант BlackRock будет помогать Фонду развития Украины

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Президент Владимир Зеленский провел встречу с руководством крупнейшей в мире компании по управлению активами BlackRock, где обсудили детали создания инвестиционного фонда для восстановления экономики Украины с привлечением публичного и частного капитала.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"По итогам встречи Министерство экономики Украины подписало договор с BlackRock Financial Market Advisory о предоставлении услуг по сопровождению Фонда развития Украины", - говорится в сообщении.

По словам президента, сейчас наступил исторический момент, ведь с первых дней независимости еще не было таких огромных кейсов инвестиционного характера в Украине, которые соответствовали бы масштабам и возможностям страны.

Зеленский добавил, что для прозрачности и успешности реализации проекта Украина привлекает лучшие финансовые и консалтинговые организации в мире: BlackRock, JP Morgan, McKinsey и другие.

"Мы гордимся тем, что помогаем правительству Украины в создании Фонда развития Украины. Для BlackRock большая честь помогать украинскому народу, консультируя правительство по запуску Фонда развития Украины. Восстановление страны создаст значительные возможности для инвесторов принять участие в восстановлении экономики. Инвестиционный вызов, стоящий перед Украиной в ближайшие годы, будет огромным", - сказал Чарльз Хатами, который курирует работу BlackRock FMA как глобальный руководитель группы финансовых и стратегических инвесторов (FSIG).

Напомним:

Министерство экономики и крупнейшая в мире инвестиционная компания BlackRock подписали меморандум о взаимопонимании, которым согласовали разработку специальной платформы для привлечения частного капитала на восстановление Украины.