Инвестгигант BlackRock поможет Украине привлечь деньги на восстановление: подписали меморандум

Министерство экономики и крупнейшая в мире инвестиционная компания BlackRock подписали меморандум о взаимопонимании, которым согласовали разработку специальной платформы для привлечения частного капитала для восстановления Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

"Платформа сосредоточится на мобилизации инвестиций в ключевые секторы украинской экономики, учитывая потребности в восстановлении в результате полномасштабного вторжения России", – говорится в сообщении.

"Подписанное 10 ноября 2022 года в Вашингтоне соглашение предусматривает, что департамент BlackRock по консультациям по финансовым рынкам (BlackRock Financial Markets Advisory) будет консультировать Минэкономики по поводу создания дорожной карты внедрения инвестиционной платформы, к которой будут привлекать прежде всего частный капитал. В том числе по структуре этой платформы, полномочий и управления.

Таким образом, Меморандум официально закрепляет предварительное обсуждение возможностей привлечения государственных и частных инвестиций в Украину, состоявшееся в сентябре между президентом Украины Владимиром Зеленским и главой и генеральным директором BlackRock Ларри Финком", – пояснили в Минэкономики.

"Для нас очень важно продемонстрировать всему миру, что война не запрещает инвестиции в Украину. Ведь именно инвестиции являются залогом будущего быстрого и эффективного восстановления экономики".

Поэтому мы надеемся на сотрудничество с BlackRock FMA. Надеемся, что эта "платформа обновления" станет эффективным механизмом мобилизации вложений в ключевые секторы нашей экономики", – отметила первый вице-премьер-министр - министр экономики Юлия Свириденко после подписания меморандума.

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BlackRock FMA дает ведущую экспертизу в сфере инвестиций и активов, управления рисками и технологиями, а также имеет большой опыт консультирования клиентов официального сектора по вопросам рынков капитала.

Напомним:

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с главой крупнейшей в мире инвестиционной компании BlackRock Ларри Финком возможности привлечения государственных и частных инвестиций в Украину.

Экономическая правда