В США настаивают на отказе китайской ByteDance от TikTok, иначе - запрет

Двухпартийная группа законодателей США представила закон, который даст китайской ByteDance примерно шесть месяцев на отказ от приложения для коротких видео TikTok, или же его запретят в США, пытаясь решить проблемы национальной безопасности в отношении его собственности в Китае.

Об этом сообщает Reuters.

Законопроект является первым значительным законодательным шагом почти за год, направленным на запрет или принуждение ByteDance отказаться от популярного приложения, после того, как сенатский закон о его запрете застопорился в Конгрессе из-за сильного лоббирования со стороны TikTok.

"Это мое послание TikTok: порвите с Коммунистической партией Китая или потеряйте доступ к своим американским пользователям. Самый главный противник Америки не имеет права контролировать доминирующую медиа-платформу в Соединенных Штатах", - сказал председатель республиканского комитета Палаты представителей Майк Галлахер.

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Законопроект дает ByteDance 165 дней, чтобы отказаться от TikTok, которым пользуются более 170 миллионов американцев, или он станет незаконным для магазинов программ, которыми руководит Apple, Google, чтобы предлагать TikTok или предоставлять услуги веб-хостинга для приложений, контролируемых ByteDance.

Зато законопроект не предусматривает никаких принудительных мер в отношении отдельных пользователей приложения.

"Этот законопроект является прямым запретом TikTok, как бы авторы не пытались это замаскировать", - заявил представитель компании.

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