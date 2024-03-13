Adidas отчитался о первом за 30 лет убытке

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Немецкий производитель спортивной одежды Adidas отчитался о первом за 30 лет годовом убытке и предупредил, что продажи в Северной Америке снова упадут, поскольку розничные продавцы спортивной одежды в США имеют высокие запасы.

Об этом пишет Reuters.

"Adidas пытается исправить ситуацию после того, как в октябре 2022 года бренд разорвал связи с Канье Уэстом, приостановив продажи высокодоходной линейки кроссовок Yeezy.

В первый год пребывания на посту генерального директора Бьорна Гульдена немецкий бренд возобновил продажи кроссовок Yeezy, чтобы очистить остатки запасов, одновременно стремясь повысить продажи других популярных продуктов, таких как кроссовки Samba и Gazelle, и улучшить отношения с ритейлерами. С тех пор, как Гульден занял эту должность, акции Adidas начали восстанавливаться, опережая Nike и Puma", - пишет агентство.

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"Хотя все не достаточно хорошо, 2023 год закончился лучше, чем я ожидал в начале года", - сказал Гюльден.

В этом году показатели в Северной Америке продолжат оставаться слабыми - Adidas ожидает, что продажи упадут примерно на 5%.

Снижение спроса и затоваренность магазинов в США негативно сказались на компаниях, производящих спортивную одежду и обувь - Adidas заявила, что продажи в Северной Америке упали на 21% в четвертом квартале и на 16% за год.

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Также Adidas заявила о задержках поставок на две-три недели из-за кризиса в Красном море - главный финансовый директор Харм Олмейер заявил, что это может повлиять на оборотный капитал, если сбои будут продолжаться.

Adidas ожидает, что его основной бизнес - за исключением Yeezy - улучшится в 2024 году, с ростом минимум на 10% во втором полугодии.

"С тех пор, как компанию возглавил Бьорн Гульден, дела в Adidas явно идут в правильном направлении", - заявил портфельный менеджер Union Investment Томас Йокель. "Популярность бренда растет, о чем также свидетельствует тот факт, что теперь меньше товаров приходится продавать со скидкой", - сказал он.

В Китае Adidas ожидает более сильного восстановления, ожидается, что продажи будут расти двузначными темпами после увеличения на 8% в 2023 году.

Напомним:

В марте 2022 года спортивный бренд Adidas заявил, что закрывает свои магазины в РФ, однако пока не выходит из российского рынка.

Adidas AG объявила о приостановлении сотрудничества с российским футбольным союзом "с немедленным вступлением в силу" из-за вторжения РФ в Украину и на фоне международных санкций против России.

Экономическая правда