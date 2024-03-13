Польские фермеры пообещали временно разблокировать пункт пропуска "Дорогуск" для грузовиков

Польские фермеры заявили, что временно разблокируют пункт пропуска "Дорогуск" и пропустят грузовики, которые застряли на границе.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на лидера польских протестующих.

"Это жест от нас к украинским водителям, чтобы они могли вернуться к своим семьям и к своей стране, которая все еще находится в сложной ситуации, во время войны, и вынуждена противостоять России", — сказал лидер протестующих.

После 14:00 по киевскому времени фермеры с польской стороны будут пропускать к границе грузовики, которые стоят в очереди.

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Однако протестующие отметили, что этот шаг не означает окончания блокады. Пока остается неизвестным, сколько времени КПП будет разблокированным.

Напомним:

По информации польской стороны, в среду, 13 марта, в 11:00 перед пунктом пропуска "Корчева - Краковец" начнутся акции протеста и блокирование движения грузового транспорта.

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