Польські протестувальники відновлюють блокаду пункту пропуску "Краківець"

ЕП зібрала дані, які показують чи працюють протекціоністські заходи. Що дала програма закупівлі державою певних видів техніки за умови часткової локалізації їхнього виробництва в Україні?

Грошей на закупівлю зброї у вітчизняних виробників не вистачає. Заводів більше, але нові потужності все частіше простоюють. Чи можливо тоді дозволити експорт зброї і чи немає альтернативних варіантів?