Польські протестувальники відновлюють блокаду пункту пропуску "Краківець"
Середа, 13 березня 2024, 11:40 -
За інформацією польської сторони, у середу, 13 березня, об 11:00 перед пунктом пропуску "Корчова - Краківець" розпочнуться акції протесту і блокування руху вантажного транспорту.
Про це повідомляє Державна митна служба України.
Зокрема, йдеться про:
- блокування представниками польських аграріїв і перевізників автодороги, по якій рухаються вантажівки на виїзд з Республіки Польща та вʼїзд в Україну, на відстані до 1 км до пункту пропуску;
- блокування представниками польських фермерів автомагістралі А4 на відстані до 500 м до пункту пропуску (блокування в зазначеному місці ще не здійснювалось).
Рух пасажирського транспорту (легкових автомобілів, автобусів) в обидва напрямки здійснюватиметься безперешкодно.
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Нагадаємо:
У ніч з 8 на 9 березня польські фермери припинили блокування пункту пропуску "Краківець", яку вони планують поновити орієнтовно 13 числа.
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