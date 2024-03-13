В феврале ДТЭК запустила 4 новые угольные лавы

Компания ДТЭК в течение февраля запустила четыре угольные лавы - производственные площадки, на которых добывается уголь.

Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.

"В течение прошлого месяца шахтеры запустили четыре новые лавы. Лава - это производственная площадка, на которой добывается уголь. Благодаря усиленному труду шахтеров одну из лав удалось запустить досрочно", — говорится в сообщении.

Всего за два месяца 2024 года шахтеры компании ввели в работу 6 новых лав. А за весь 2023 год - 26 угольных лав. Инвестиции ДТЭК в украинскую угледобычу составили около 7 млрд грн, что почти вдвое больше, чем в 2022 году.

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Напомним:

Несмотря на войну, объемы добычи угля государственными шахтами продолжают расти. В январе объемы добычи составили более 178 тысяч тонн, а уже в феврале – 194 тысяч тонн, что на 8,2% больше.

Группа "Метинвест" ввела в эксплуатацию лаву по добыче коксового угля, которая даст возможность добыть почти 1 миллион тонн угля.

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