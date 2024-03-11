В феврале объем добычи угля достиг почти 200 тысяч тонн в месяц

Несмотря на войну, объемы добычи угля государственными шахтами продолжают расти. В январе объемы добычи составили более 178 тысяч тонн, а уже в феврале – 194 тысяч тонн.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики Украины.

"В начале полномасштабного вторжения в марте 2022 года объем добычи угля составлял 173 тысячи тонн в месяц и длительное время стабильно уменьшался. Уже в конце 2023 года угольщики смогли восстановить и превысить довоенные показатели. В январе 2024 года объемы добычи 8 а в феврале этот показатель превысил 194 тысяч тонн", — говорится в сообщении.

Рост добычи угля на государственных предприятиях позволил увеличить и объемы твердого топлива на складах энергетических предприятий. В частности, на конец февраля на складах ТЭС и ТЭЦ было накоплено более 1 миллиона тонн угля, что на 236 тысяч тонн больше, чем предполагалось планом.

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