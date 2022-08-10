Держатели еврооблигаций Украины согласовали отсрочку выплат по ним на 2 года

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Украина получила необходимые согласия от владельцев евробондов по реструктуризации долга – отсрочке выплат и срокам погашения по ним на два года.

Об этом идет речь в сообщении Минфина на Ирландской фондовой бирже, передает Интерфакс-Украина.

"В целом Украина получила и приняла согласие примерно на 75% от совокупной основной суммы находящихся в обращении ценных бумаг", – говорится в документе.

Минфин добавил, что было выполнено условие наличия согласия от собственников не менее 50% каждого из 13 выпусков еврооблигаций.

Напоминаем:

Держатели свыше 90% условной стоимости находящихся в обращении ВВП-варрантов одобрили предложения Украины об отсрочке выплат и пересмотре условий относительно них.

Правительство опубликовало постановление, которым поручило Министерству финансов договориться с кредиторами Украины об отсрочке выплат по еврооблигациям на два года, а по ВВП-варрантам – на один год.

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В случае несогласования смен кредиторами Украина продолжит платить по долгам согласно действующим договоренностям.

После заявления Украины о перенесении на два года выплат по еврооблигациям их котировки на рынке несколько упали 19 июля, но на следующий день начали возобновляться и обогнали цены на прошлой неделе.

Правительства западных стран-кредиторов Украины планируют скоординированно остановить обслуживание долга Киева с 1 августа по конец 2023 года с возможным продлением еще на год.