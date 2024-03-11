Новый глава НАПК хочет нормировать процесс пополнения списка "спонсоров войны"

Новый глава Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Виктор Павлущик заявил, что процесс наполнения списка спонсоров войны требует нормирования.

Об этом он сказал во время конференции "Борьба с коррупцией в Украине: прогресс на пути к членству в ЕС" в Киеве, пишет liga.net.

"Однозначно этот вопрос требует нормирования. Этот процесс - это коммуникация не только в пределах НАПК, но и всеми государственными органами. Поэтому да, нормирование должно быть, и в дальнейшем это может служить основанием для дальнейшего принятия решений", - заявил Павлущик.

Отмечается, что НАПК уже два года самостоятельно определяет, какие компании являются "международными спонсорами войны". Время от времени это создает Украине проблемы с другими государствами - Венгрией (из-за OTP Bank), Австрией (Raiffeisen Bank), Китаем и Грецией.

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Министр юстиции Денис Малюська на прошлой неделе заявил, что международные партнеры жалуются на перечень компаний, и назвал непонятной логику включения компаний в этот список.

Последний раз список "спонсоров войны" НАПК пополняло 15 февраля, когда туда попала нефтесервисная компания Weatherford International.

Экономическая правда

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