Ирландско-американская Weatherford попала в спонсоры войны: помогает нефтяной отрасли РФ

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Национальное антикоррупционное бюро внесло в перечень международных спонсоров войны ирландско-американскую компанию Weatherford.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

"Нефтедобывающая сфера остается стратегически важной для России, потому что позволяет рф использовать энергоносители как оружие и влиять на другие государства. Хотя на Россию наложены санкции в этой сфере, ирландско-американская компания Weatherford International продолжает работать в РФ, платить там налоги на миллионы долларов США и обеспечивать технологические возможности страны-агрессора в нефтяной отрасли", - отмечает Агентство.

Weatherford International специализируется на производстве и поставке нефтедобывающего оборудования и предоставлении сервисных услуг нефтегазовым предприятиям.

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Компания работает в России 16 лет, создала там более 2,5 тыс рабочих мест и содержит на территории РФ сервисные предприятия, базы и предприятия машиностроения. В 2022 году три дочерние компании производителя вместе уплатили налогов в бюджет агрессора на более 15 млн долл.

Партнером Weatherford в РФ, в частности, является нефтяная компания "Роснефть", которая остается основным заказчиком ее услуг.

Weatherford также продолжает быть активным участником импортно-экспортных операций с Россией. В период с 24 февраля 2022 года по 31 декабря 2023 года, она импортировала товаров в Россию на почти 1,5 млн долл. Среди них: материалы и запчасти для нефтегазовой промышленности (фитинги, клапаны, валы, прокладки, пластмассовые изделия, подшипники).

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"Weatherford имеет четкое намерение продолжать выполнять действующие контракты и заключать новые договоры с заказчиками в России", - добавили в НАПК.

Напоминаем:

Международные компании, которые Нацагентство по предупреждению коррупции (НАПК) внесло в перечень спонсоров войны, не смогут поставлять продукты для украинской армии.