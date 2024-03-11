Украина начинает официальные переговоры с регуляторами по запуску международных авиарейсов

Украина начинает официальные переговоры с европейским и американским авиарегуляторами о возможности восстановления международных авиарейсов в период военного положения.

Об этом рассказал вице-премьер по восстановлению - министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубарков в интервью РБК.

"Невозможно осуществлять международные авиаперелеты без согласования двух регуляторов - европейского и американского - так это работает. Украинская сторона уже передает регуляторам свое видение, как будет рынок работать в условиях военного положения, свою оценку рисков, подходы, алгоритмы", - отметил чиновник.

Кубраков отметил, что примеров стран, где работают аэропорты и куда в любой момент могут прилетать дроны или ракеты, в мире не много. Самым успешным из них является Израиль.

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Поэтому украинская сторона много времени проводила и проводит консультации с администрацией гражданской авиации Израиля.

"Не хочу никакие сроки проговаривать, но сейчас мы уже будем передавать официально наше видение регуляторам и мы вступаем с ними в официальные переговоры", - добавил вице-премьер.

О том, какие аэропорты могут быть открыты министр пока не говорит.

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На уровне планов есть разные сценарии, нам важно услышать первую официальную обратную связь от регуляторов", - пояснил Кубраков.

По его словам, есть европейские авиакомпании, которые очень интересуются открытием авиапространства Украины. В частности, Ryanair, которые хотят весь рынок сразу после открытия авиапространства, они подают десятки заявок.

Так же ведутся переговоры с тремя украинскими авиакомпаниями, мы ведем переговоры.

"И они тоже подтверждают, конечно, что они хотят летать здесь, это их базовые аэропорты, их базовая страна", - добавил министр.

Что касается довоенных планов создания украинского авиационного национального оператора, то вице-премьер отметил, что сейчас это точно не является главным приоритетом. К этому вопросу надо будет вернуться после войны.

Напоминаем:

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Украина работает над восстановлением работы одного из аэропортов.

Украина подает заявки в Европейские и Американские регуляторы безопасности для подтверждения плана по открытию воздушного пространства.