Китайские местные чиновники в кулуарах обращаются к кредиторам с просьбой о помощи - FT

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Чиновники из некоторых провинций и городов Китая, которые имеют наибольшую задолженность, встретились с ведущими государственными банкирами в Пекине, чтобы реструктуризировать долги.

Об этом говорится в материале Financial Time.

Местные органы власти Китая накопили огромные обязательства за десятилетия строительства, которое финансировалось долгами.

Хотя развитие инфраструктуры способствовало росту, многие местные органы власти сейчас борются с миллиардами долларов внебалансового долга, что ограничивает их способность осуществлять новые инвестиции и усиливает давление на экономику, которая пытается восстановить свои позиции после пандемии.

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По словам двух людей, знакомых с переговорами и публичными заявлениями банков, в кулуарах ежегодной политической встречи в Пекине, известной как "Две сессии", чиновники из провинций Ляонин и Хэбэй и города Тяньцзинь провели широкие дискуссии на высоком уровне по долговым обязательствам с ведущими государственными банкирами.

По словам собеседников, чиновники из Хэбэя и Тяньцзиня пытались реструктуризировать непогашенный внебалансовый долг, тогда как чиновники из Ляонина надеялись рефинансировать часть долга, используя местные государственные активы в качестве залога. По словам людей, перед тем, как встретиться с банками, местные чиновники также лоббировали государственные регуляторы, чтобы получить их благословение на контакт с банками.

Напомним:

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Индекс потребительских цен в Китае за февраль вырос на 0,7% по сравнению с предыдущим годом, согласно данным Национального бюро статистики, что завершило период падения цен во второй крупнейшей экономике мира.

Объем внешней торговли Китая в первые два месяца 2024 года вырос быстрее, чем ожидалось, частично благодаря электронике и увеличению экспорта на развивающиеся рынки и в Россию.