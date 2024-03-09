Ціни в Китаї зросли вперше з серпня, але експерти не поспішають говорити про кінець дефляці

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Індекс споживчих цін у Китаї за лютий зріс на 0,7% порівняно з попереднім роком, згідно з даними Національного бюро статистики, що завершило період падіння цін у другій найбільшій економіці світу.

Про це повідомляє Bloomberg.

Зростання виявилося вищим за оцінки аналітиків, які прогнозували зростання на 0,3%.

При цьому, ціни виробників впали на 2,7%, продовживши найдовшу серію зниження.

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Частковому підвищенню цін сприяло святкування китайського нового року.

За словами головного статистика Національного банку Китаю Дун Ліцзюаня, бум подорожей під час свят спричинив більшу частину зростання споживчих цін. При цьому, зниження цін виробників частково пов'язане зі сповільненням промислової активності у святковий період, сказав Донг.

"Я вважаю, що ще занадто рано робити висновок, що дефляція в Китаї закінчилася", - сказав президент і головний економіст одного з перших хедж-фондів материкового Китаю Чжан Чживей.

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Китайський уряд має намір простимулювати економічне зростання на рівні 5% у 2024 році.

Серед інших стимулів влада розробила детальні плани випуску наддовгих спеціальних суверенних облігацій на суму 1 трлн юанів (139 млрд дол) і залучення додаткових невитрачених коштів з кінця минулого року.

Політики встановили цільовий рівень інфляції на рівні 3%.

Економісти ставлять під сумнів здатність уряду стимулювати попит. Сектор нерухомості залишається вразливим, а споживачі все частіше вкладають кошти у заощадження, а не у витрати.

Нагадаємо:

Обсяг зовнішньої торгівлі Китаю в перші два місяці 2024 року зріс швидше, ніж очікувалося, частково завдяки електроніці та збільшенню експорту на ринки, що розвиваються, і до Росії.

Високий суд Гонконгу розгляне заяву кредитора про ліквідацію одного з найбільших забудовників у Китаї Country Garden, яка у 2023 році допустила дефолт за своїми доларовими облігаціями.