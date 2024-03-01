США призвали Францию помочь разработать варианты использования активов РФ для Украины

Министр финансов США Джанет Йеллен призвала министра финансов Франции помочь разработать варианты использования замороженных активов РФ для Украины.

Об этом заявила министр финансов США Джанет Йеллен, сообщает Reuters.

Она сообщила, что обратилась к министру финансов Франции Бруно Ле Меру с просьбой помочь разработать варианты, которые требуют лидеры G7, к июньскому саммиту после того, как Ле Мер публично отверг ее мнение о том, что существует юридическое обоснование монетизации активов.

Йеллен сообщила, что Соединенные Штаты и их союзники будут продолжать поиск вариантов использования замороженных российских активов. Она добавила, что какие-либо действия должны иметь четкое юридическое обоснование.

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Напомним:

Министр финансов Франции Бруно Ле Мэр в среду публично выступил против позиции министра финансов США Джанет Йеллен по конфискации замороженных российских активов, что свидетельствует о глубоких разногласиях между странами "Группы семи" (G7).

Лидеры "Группы семи" по итогам саммита 24 февраля подтвердили, что будут держать обездвиженными активы российского Центробанка в своих юрисдикциях до завершения полномасштабной войны России против Украины.

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Совет Европейского Союза 12 февраля принял решение, которое приближает создание механизма по использованию сверхприбылей замороженных российских активов на территории ЕС в пользу Украины.

Министр финансов США Джанет Йеллен считает, что любой план по конфискации или монетизации 282 млрд долларов замороженных российских активов в пользу Украины не может рассматриваться как замена срочно необходимой помощи, задержанной в Конгрессе.