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В Україні запустили нову потужну свердловину на 250 тисяч кубометрів газу на добу

П'ятниця, 26 січня 2024, 13:26 - Анастасія Дячкіна

"Укргазвидобування" запустило в експлуатацію нову розвідувальну свердловину на 250 тис кубометрів газу на добу.

Про це повідомили у пресслужбі "Нафтогазу".  

Як уточнили в компанії, це вже 10 свердловина на цьому родовищі, яка показує високий результат.

Зазначається, що фахівці продовжують вивчати можливості родовища, тож, застосовуючи нові технології та інженерні рішення, компанія нарощує видобуток.

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"По цьому родовищу ми маємо хороші дані 3D-сейсмічних досліджень, які дають змогу визначати оптимальні точки для буріння. 10 розвідувальних свердловин доповнили картину геологічної інформації, і вже цього року ми плануємо розпочати експлуатаційне буріння", – прокоментував виконувач обов’язків гендиректора "Укргазвидобування" Олег Толмачев.

Свердловина має проєктну глибину 3 950 метрів, буріння проведене фахівцями БУ "Укрбургаз".

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Нагадаємо: 

У грудні 2023 року "Укргазвидобування", що входить в Групу "Нафтогаз", ввело в експлуатацію дві високодебітні свердловини, які дають близько 200 тисяч кубометрів газу на добу.

газ Укргазвидобування Нафтогаз
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