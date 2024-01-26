В Україні запустили нову потужну свердловину на 250 тисяч кубометрів газу на добу
"Укргазвидобування" запустило в експлуатацію нову розвідувальну свердловину на 250 тис кубометрів газу на добу.
Про це повідомили у пресслужбі "Нафтогазу".
Як уточнили в компанії, це вже 10 свердловина на цьому родовищі, яка показує високий результат.
Зазначається, що фахівці продовжують вивчати можливості родовища, тож, застосовуючи нові технології та інженерні рішення, компанія нарощує видобуток.
"По цьому родовищу ми маємо хороші дані 3D-сейсмічних досліджень, які дають змогу визначати оптимальні точки для буріння. 10 розвідувальних свердловин доповнили картину геологічної інформації, і вже цього року ми плануємо розпочати експлуатаційне буріння", – прокоментував виконувач обов’язків гендиректора "Укргазвидобування" Олег Толмачев.
Свердловина має проєктну глибину 3 950 метрів, буріння проведене фахівцями БУ "Укрбургаз".
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Нагадаємо:
У грудні 2023 року "Укргазвидобування", що входить в Групу "Нафтогаз", ввело в експлуатацію дві високодебітні свердловини, які дають близько 200 тисяч кубометрів газу на добу.