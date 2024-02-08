Еще один российский миллиардер отказался от гражданства РФ

фото: тасс

Бывший партнер российского олигарха Алишера Усманова Василий Анисимов стал седьмым миллиардером, который отказался от гражданства РФ после начала полномасштабной войны в Украине.

Об этом пишет Forbes Russia со ссылкой на документы, которые Анисимов предоставил редакции.

Согласно документам, Анисимов вышел из российского гражданства в сентябре 2022 года. У него остается гражданство Доминики и Хорватии.

Первое он получил еще в середине 1990-х, стоило оно около 60 тыс долларов.

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"Сейчас Анисимов - гражданин Хорватии. Свой первый хорватский паспорт он получил в октябре 2003 года. Это потребовало гораздо больших инвестиций: за несколько лет он вложил в недвижимость страны в общей сложности 11 млн долл. Деньги пошли, в частности, на строительство спортивной базы в Хорватии на острове Корчула. Там почти 20 лет, вплоть до начала войны, тренировались российские художественные гимнастки", - пишет издание.

Отмечается, что после отказа от гражданства Анисимов въезжает в Россию по бизнес-визе, которую оформляет по приглашению от компании ООО "Большое Домодедово". Сам Анисимов утверждает, что никакими активами в России больше не владеет - свою бывшую компанию Coalco, а с ней и "Большое Домодедово" он передал менеджерам.

Сейчас Forbes оценивает состояние Анисимова в 1,6 млрд долл. В основном это деньги, полученные от продажи доли в Михайловском ГОКе Усманову и других активов. У миллиардера также есть бизнес в Казахстане и Африке, в 2022 году он занялся недвижимостью в ОАЭ.

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Перед этим от российского гражданства отказался ряд крупных бизнесменов.

В частности, основатель и основной владелец холдинга Freedom Тимур Турлов (2,4 млрд долл состояния), основатель инвестиционной компании "Тройка Диалог" Рубен Варданян (1,3 млрд долл), основатель инвестиционной компании DST Global Юрий Мильнер (7, 3 млрд долл), основатель Revolut Николай Сторонский (7,1 млрд долл), основатель энергетической компании "Арети" Игорь Макаров (2,2 млрд долл) и основатель Tinkoff Group Олег Тиньков (0,86 млрд долл - такую оценку сделали после продажи "Тинькофф Банка").

Экономическая правда