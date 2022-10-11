Миллиардер Мильнер отказался от российского гражданства

Юрий Мильнер фото: рбк

Основатель группы фондов DST Global миллиардер Юрий Мильнер заявил, что этим летом завершил процесс выхода из российского гражданства.

Об этом он написал в Twitter.

"Мы с семьей навсегда покинули Россию в 2014 году, после российской аннексии Крыма. И этим летом мы официально завершили процесс выхода из российского гражданства", – сообщил Мильнер.

Представитель Мильнера подтвердил российскому Forbes эту информацию.

Как отмечает "Новая газета. Европа", миллиардер в 1999 году получил гражданство Израиля. С 2005 года прожил там несколько лет, а затем переехал в США.

Мильнер в этом году занял 15-е место в российском рейтинге Forbes. Его состояние было оценено в $7,3 млрд.

Летом об отказе от российского гражданства сообщил еще один миллиардер – основатель инвесткомпании Freedom Finance Тимур Турлов.

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Он более 10 лет проживал в Казахстане и в этом году получил паспорт этой страны. Казахстан не допускает наличия второго гражданства, поэтому Турлов пришлось отказаться как от российского паспорта, так и от паспорта карибского государства Сент-Китс и Невис, заявлял Forbes его представитель. Состояние Турлова Forbes в 2022 году оценивается в $2,4 млрд.

В сентябре бизнесмен Рубен Варданян, родившийся в Ереване, также сообщил, что решил отказаться от гражданства России. Он объяснил это решением переехать в Арц – армянское название непризнанной Нагорно-Карабахской Республики. В 2021 году Forbes оценил состояние Варданяна в $1 млрд.

Напомним:

Ряд миллиардеров, "связанных с РФ", очень не хотят, чтобы Forbes называл их гражданами РФ, акцентируя внимание на иностранном гражданстве: в последние месяцы эта тенденция растет.

В частности, об этом попросили представители основателя "ВКонтакте" и Telegram Павла Дурова.

Также просят не называть их российскими бизнесменами Игорь и Дмитрий Бухманы – основатели Playrix, занимающегося разработкой мобильных игр, Николай Сторонский – соучредитель Revolut, и инвестор Юрий Мильнер.

Экономическая правда