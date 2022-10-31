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Бизнесмен Тиньков отказался от российского гражданства

Понедельник, 31 октября 2022, 20:45 - Анастасия Жарикова

Основатель российского "Тинькофф Банка", бизнесмен Олег Тиньков сообщил о решении отказаться от российского гражданства.

Об этом он сообщил в своем Instagram.

Он написал, что принял решение выйти из российского гражданства и опубликовал в соцсети справку о выходе из гражданства, датированную 26 октября.

Таким образом, он стал пятым бизнесменом среди бывших и действующих участников рейтинга российского Forbes, который отказался от гражданства России после начала российского вторжения в Украину.

В апреле семейный траст Тинькова продал долю в "Тинькофф Банке", условия сделки не раскрывались.

После закрытия соглашения Тиньков заявил, что продал бизнес под давлением из-за угрозы национализации и за копейки из-за своих заявлений в соцсетях против российской вооруженной агрессии в Украине.

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Допис, поширений Oleg Tinkov (@olegtinkov)

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