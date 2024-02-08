За январь в Украину завезли 16,7 тысяч подержанных авто
Четверг, 8 февраля 2024, 12:31 -
Относительно января 2023 года, в Украину было ввезено на 45% больше автомобилей из-за рубежа.
Об этом сообщает ассоциация УкрАвтопром.
Общее количество ввезенных авто составляет 16,7 тысяч.
За январь 2024 года в Украину было ввезено 16,7 тыс легковых автомобилей. Больше всего в Украину завезли бензиновых автомобилей (46% от 16,7 тыс).
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Среди самых популярных моделей:
- VOLKSWAGEN Golf - 948 ед;
- RENAULT Megane - 759 ед;
- SKODA Octavia - 669 ед;
- VOLKSWAGEN Passat - 599 ед;
- VOLKSWAGEN Tiguan - 396 ед;
- NISSAN Leaf - 355 ед;
- AUDI A4 - 347 ед;
- AUDI Q5 - 334 ед;
- NISSAN Rogue - 330 ед;
- TESLA Model 3 - 309 ед.
Средний возраст ввезенных автомобилей - 9,8 лет.
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Напомним:
В ноябре 2023 года украинцы купили более 21,7 тыс подержанных легковушек.
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