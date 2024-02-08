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За январь в Украину завезли 16,7 тысяч подержанных авто 

Четверг, 8 февраля 2024, 12:31 - Экономическая правда
 
Getty Images

Относительно января 2023 года, в Украину было ввезено на 45% больше автомобилей из-за рубежа.

Об этом сообщает ассоциация УкрАвтопром.

Общее количество ввезенных авто составляет 16,7 тысяч.

За январь 2024 года в Украину было ввезено 16,7 тыс легковых автомобилей. Больше всего в Украину завезли бензиновых автомобилей (46% от 16,7 тыс).

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Среди самых популярных моделей:

  • VOLKSWAGEN Golf - 948 ед;
  • RENAULT Megane - 759 ед;
  • SKODA Octavia - 669 ед;
  • VOLKSWAGEN Passat - 599 ед;
  • VOLKSWAGEN Tiguan - 396 ед;
  • NISSAN Leaf - 355 ед;
  • AUDI A4 - 347 ед;
  • AUDI Q5 - 334 ед;
  • NISSAN Rogue - 330 ед;
  • TESLA Model 3 - 309 ед.

Средний возраст ввезенных автомобилей - 9,8 лет.

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Напомним:

В ноябре 2023 года украинцы купили более 21,7 тыс подержанных легковушек.

авторынок авто
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