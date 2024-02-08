За январь в Украину завезли 16,7 тысяч подержанных авто 

Getty Images

Относительно января 2023 года, в Украину было ввезено на 45% больше автомобилей из-за рубежа.

Об этом сообщает ассоциация УкрАвтопром.

Общее количество ввезенных авто составляет 16,7 тысяч.

За январь 2024 года в Украину было ввезено 16,7 тыс легковых автомобилей. Больше всего в Украину завезли бензиновых автомобилей (46% от 16,7 тыс).

Реклама:

Среди самых популярных моделей:

VOLKSWAGEN Golf - 948 ед;

RENAULT Megane - 759 ед;

SKODA Octavia - 669 ед;

VOLKSWAGEN Passat - 599 ед;

VOLKSWAGEN Tiguan - 396 ед;

NISSAN Leaf - 355 ед;

AUDI A4 - 347 ед;

AUDI Q5 - 334 ед;

NISSAN Rogue - 330 ед;

TESLA Model 3 - 309 ед.

Средний возраст ввезенных автомобилей - 9,8 лет.

Читайте также: Битые Tesla из США и новые "китайцы". Почему в Украине вдвое выросло количество электрокаров

Реклама:

Напомним:

В ноябре 2023 года украинцы купили более 21,7 тыс подержанных легковушек.