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В Україні рекордний попит на вживані автомобілі: топ-10 моделей листопада

П'ятниця, 8 грудня 2023, 18:10 - Олексій Павлиш
 
getty images

У листопаді українці купили рекордну з серпня минулого року кількість імпортованих вживаних авто - понад 21,7 тис вживаних легковиків.

Про це повідомляє профільна асоціація "Укравтопром".

При цьому, порівняно з жовтнем 2023 року, реєстрації таких авто збільшились на 3%.

А відносно показника листопада минулого року попит на імпортовані авто з пробігом зріс на 46%.

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Минуломісячне поповнення автопарку країни вживаними авто стало найбільшим за останні 16 місяців, підкреслили в асоціації.

Повідомляється, що найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто - 44%.

Далі йдуть: дизельні - 31%; електромобілі - 16%; авто з ГБО - 6%; гібриди - 3%.

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Водночас лідером реєстрацій серед ввезеного секонд-хенду вчергове став Volkswagen Golf (1511 од)..

Також до топ-10 найпопулярніших моделей місяця увійшли:

  • Renault Megane - 1261 од.;
  • Skoda Octavia - 894 од.;
  • Volkswagen Passat - 728 од.;
  • Nissan Leaf - 515 од.;
  • Volkswagen Tiguan - 466 од.;
  • Audi A4 - 421 од.;
  • Nissan Qashqai - 419 од.;
  • Ford Focus - 403 од.;
  • Audi Q5 - 399 од.

Середній вік вживаних машин, що у листопаді перейшли на українські номери, становить 9 років.

Усього з початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли 191 тис уживаних легкових авто, ввезених з-за кордону, що у 3,5 раза більше за реалізацію нових авто за той самий період, резюмували в асоціації.

Економічна правда

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