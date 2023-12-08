В Україні рекордний попит на вживані автомобілі: топ-10 моделей листопада
У листопаді українці купили рекордну з серпня минулого року кількість імпортованих вживаних авто - понад 21,7 тис вживаних легковиків.
Про це повідомляє профільна асоціація "Укравтопром".
При цьому, порівняно з жовтнем 2023 року, реєстрації таких авто збільшились на 3%.
А відносно показника листопада минулого року попит на імпортовані авто з пробігом зріс на 46%.
Минуломісячне поповнення автопарку країни вживаними авто стало найбільшим за останні 16 місяців, підкреслили в асоціації.
Повідомляється, що найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто - 44%.
Далі йдуть: дизельні - 31%; електромобілі - 16%; авто з ГБО - 6%; гібриди - 3%.
Водночас лідером реєстрацій серед ввезеного секонд-хенду вчергове став Volkswagen Golf (1511 од)..
Також до топ-10 найпопулярніших моделей місяця увійшли:
- Renault Megane - 1261 од.;
- Skoda Octavia - 894 од.;
- Volkswagen Passat - 728 од.;
- Nissan Leaf - 515 од.;
- Volkswagen Tiguan - 466 од.;
- Audi A4 - 421 од.;
- Nissan Qashqai - 419 од.;
- Ford Focus - 403 од.;
- Audi Q5 - 399 од.
Середній вік вживаних машин, що у листопаді перейшли на українські номери, становить 9 років.
Усього з початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли 191 тис уживаних легкових авто, ввезених з-за кордону, що у 3,5 раза більше за реалізацію нових авто за той самий період, резюмували в асоціації.
Економічна правда