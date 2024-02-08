Ремонт синей ветки метро в Киеве начнется не раньше марта 

Основные восстановительные работы аварийного участка синей ветки киевского метрополитена между станциями "Лыбедская" и "Демеевская" начнутся не раньше марта 2024 года.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в эфире телеканала "Киев", передает пресс-служба Киевского метрополитена.

По его словам, городские власти уже заключили на выполнение проектных и первоочередных восстановительных и подготовительных работ. Сейчас продолжаются работы по устройству разгрузочной плиты для дальнейшей работы на ней буровой установки и бурения свай.

Сама проектная документация будет предоставлена на экспертизу до 12 февраля. Экспертиза продлится 3-4 недели. В результате будет окончательно определена стоимость и уточнены сроки выполнения работ. Сразу после утверждения проекта начнутся основные восстановительные строительные работы.

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Кличко отметил, что этот участок тоннеля проходит в сверхсложных гидрогеологических условиях: почвы очень водонасыщенные, со слоем торфа, мелкого и среднего песка.

"Мы уже получили предварительные выводы экспертов Научно-исследовательского судебно-экспертного учреждения о причинах деформации тоннеля на "синей" ветке метро между станциями "Демеевская" и "Лыбедская". Эксперты говорят об ошибочных проектных решениях и некачественных строительно-монтажных работах по сооружению конструкции тоннеля этого участка. Экспертное исследование еще продолжается. Окончательные выводы будут предоставлены после разработки котлована и обследования и экспертизы тоннеля извне", - отметил Кличко.

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Напомним:

Ремонт аварийного участка синей ветки киевского метрополитена между станциями "Лыбедская" и "Демеевская" планируют завершить осенью этого года.

В Киеве с 8 декабря из-за ремонта тоннеля на синей ветке метрополитена между станциями "Лыбедская" и "Теремки" организовали движение наземного транспорта, который будет дублировать маршруты закрытых станций метро.

Столичные правоохранители возбудили уголовное дело о служебной халатности из-за трещин в потолке киевского метрополитена между станциями "Теремки" и "Лыбедская".

В декабре в КГГА заявляли, что завершить восстановительные работы и восстановить движение между "Лыбедской" и "Демеевской" планируется в течение шести месяцев.