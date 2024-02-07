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Спрос на автобусы в Украине в январе снизился вполовину – ассоциация

Среда, 7 февраля 2024, 12:10 - Алексей Павлыш
 
фото: укравтопром

В январе 2024 года украинский автопарк пополнили 119 новых автобусов (вкл. микроавтобусы) - это на 50% меньше, чем в январе 2023-го.

Об этом сообщает профильная ассоциация "Укравтопром".

Чаще всего в январе впервые регистрировали: Ataman - 35 штук, Citroen - 33, Etalon - 15, Temsa - 13, ZAZ - 11.

Напомним:

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В 2023 году украинский автопарк пополнили 2770 автобусов (включая микроавтобусы) - это на 32% больше, чем в 2022 году.

Количество новой техники в этом объеме составило 1701 единицу (+86%), а подержанной, которая была импортирована из-за рубежа, - 1069 (-10%).

В 2023 году автопарк Украины пополнили более 214 тыс подержанных легковушек, что на 45% меньше, чем годом ранее.

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Экономическая правда

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