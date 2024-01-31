Количество кибератак в 2023 году выросло на 16% - Госспецсвязи

В Украине в прошлом году количество кибератак выросло по сравнению с 2022 годом на 15,9% до 2543 инцидентов.

Об этом сообщила пресс-служба Госспецсвязи, передает Интерфакс-Украина.

По данным правительственной команды реагирования на компьютерные чрезвычайные события CERT-UA, 347 кибератак было зафиксировано на правительство и правительственные организации, 276 - на местные органы власти, 175 - на организации в секторе безопасности и обороны, 127 - коммерческие организации.

Еще 92 раза был атакован энергетический сектор, 81 - телеком, 38 - образовательные учреждения. 32 - транспортную отрасль, 30 - финансовый сектор, 25 - IT-сектор, 15 - СМИ, 12 - медицинские учреждения.

Реклама:

Глава Госспецсвязи Юрий Мироненко сообщил, что только за вторую половину 2023 года зафиксировали и расследовали 1,46 тыс киберинцидентов.

Он уточнил, целенаправленные атаки преимущественно были направлены на министерства и другие органы государственной власти, а также на объекты критической инфраструктуры.

Напоминаем:

Реклама:

30 января сайт Министерства аграрной политики и продовольствия Украины подвергся кибератаке и был недоступен для посещений.