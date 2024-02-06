"єОселя": кредиты на жилье взяли уже больше семи тысяч семей

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Более 7 тысяч украинских семей уже взяли кредиты на приобретение жилья по программе "еОселя" на общую сумму 10,7 млрд грн с начала действия программы.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

62% из них - военнослужащие по контракту и силовики, добавили в министерстве.

При этом 11% - педагоги и ученые, 9% - медики. В то же время 18% заемщиков - украинцы, которые не имеют собственного жилья, или хотят улучшить жилищные условия - они взяли кредит на условиях массовой ипотеки - под 7%.

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"Больше всего кредитов взяли жители Киевской области и города Киева, а также Львовской, Винницкой, Волынской, Одесской, Ровенской областей.

Пользуется "єОселя" спросом и в прифронтовых регионах - кредиты на покупку жилья берут также в Запорожской и Николаевской областях. Отмечу, что с прошлой недели по программе можно взять кредит на приобретение не только квартир, но и частных домов и таунхаусов", - отметила заместитель министра Надежда Бегун.

В частности, на прошлой неделе украинцы получили по программе 144 кредита на 232 млн грн, среди которых:

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кредиты под 3% получили 80 военнослужащих и силовиков, 11 педагогов, 10 медиков и 1 ученый;

кредиты под 7% получили 37 украинцев без собственного жилья и 5 ВПЛ.

Чаще всего кредиты брали для приобретения жилья на вторичном рынке (105 кредитов) и у застройщика (31). Также 8 украинцев взяли кредиты на покупку квартиры, которая строится.

Больше всего ипотечных кредитов взяли жители:

Киевской области - 40;

города Киева - 29;

Львовской области - 9;

Одесской области - 8;

Ровенской и Хмельницкой областей - по 7.

Воспользоваться программой доступного кредитования могут как представители отдельных профессий, так и граждане, которые не имеют в собственности жилья или хотят улучшить его условия.

Для военнослужащих ВСУ по контракту, учителей, медиков и ученых льготная ставка составляет 3% годовых. Для других категорий - участников боевых действий, ветеранов, ВПЛ, других граждан - ставка ипотеки составляет 7%.

Напоминаем:

За первую неделю 2024 года почти 100 украинских семей взяли кредиты на приобретение жилья по программе "єОселя". А с начала действия программы в октябре 2022 года кредиты получили 6411 семей на общую сумму почти 10 млрд грн.

В этом году в программе льготной ипотеки "єОселя" планируется расширить выбор жилья и выдать 12 тысяч кредитов.

Экономическая правда